Los rectores de la UV y la UPV, optimistas con la nueva consellera tras la aprobación del plan de financiación

Archivo - La rectora de la Universidad de Valencia, Mavi Mestre, y el rector de la UPV, Pepe Capilla, en Les Corts - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los rectores de la Universitat de València (UV), Mavi Mestre, y la Politécnica de València (UPV), José E. Capilla, se han mostrado optimistas con la llegada de Mª Carmen Ortí al frente de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades en sustitución de José Antonio Rovira, ya que consideran que la reciente aprobación del plan de financiación de las universidades públicas valencianas es un buen punto de partida.

Así lo han trasladado los rectores en declaraciones a los medios en el Ayuntamiento de València, una semana después del nombramiento del nuevo Consell presidido por Juanfran Pérez Llorca que releva al de Carlos Mazón.

Por parte de la UV, Mestre ha explicado que trasladó la semana pasada a la nueva consellera que en la Universitat de València están "muy contentos con el equipo de universidades de la Conselleria" al haber conseguido sacar adelante hace dos meses el plan de financiación.

Un "buen" plan que, a su juicio, se puede mejorar para que la UV pueda conservar su "gran patrimonio". También ha instado a Ortí a trabajar en materia de plantillas, un ámbito en el que ha confiado que se mantendrá "la misma armonía" que con el equipo saliente de Rovira.

Otra de sus reivindicaciones es unas tasas académicas "lo más bajas posible" para que ningún estudiante tenga que dejar la UV por falta de recursos. Ha destacado que ahora "hay una buena política de becas" y ha pedido que se mantenga.

Desde la UPV, Capilla ha deseado una "magnífica" relación con la nueva consellera, a quien conoció este pasado martes. Ha resaltado la "absoluta lealtad institucional" existente entre la Politècnica y la Generalitat y ha augurado que se mantendrá "un máximo entendimiento".

A falta de abordar temas concretos con Ortí, el rector ha indicado que las universidades parten de la "situación favorable" de que se haya aprobado el plan de financiación. "Hemos conseguido resolver un problema que nos acuciaba desde hacía muchos años", ha aseverado, y a partir de ahí ha explicado que continuarán los programas de atracción y retención del talento.