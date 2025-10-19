Recuperan de una parada cardiaca a un hombre en la calle Cinctorres de Castelló

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del SAMU en Alicante. - EUROPA PRESS - Archivo

CASTELLÓ 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un equipo médico ha recuperado de una parada cardiaca este domingo a un hombre, de 52 años, en la calle Cinctorres de Castelló, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El aviso ha entrado al CICU sobre las 10.19 horas y hasta el lugar de los hechos se ha movilizado un SAMU, que ha realizado la reanimación cardiopulmonar hasta recuperar las constantes y revertir la parada cardiaca.

Posteriormente, el equipo médico ha trasladado al hombre al Hospital General de Castellón.