La redacción del convenio que definirá plazos del futuro Parque Central de Alicante comenzará el viernes

Archivo - Presentación del proyecto del futuro Parque Central de Alicante, celebrado el lunes 13 de abril de 2026 en el Salón Azul del Ayuntamiento, con la participación de Óscar Puente, Juanfran Pérez Llorca y Luis Barcala - ROBERTO PLAZA / EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha anunciado este miércoles que este viernes está prevista en el Ayuntamiento una reunión de la comisión técnica de la sociedad Avant para avanzar en la redacción del convenio urbanístico que permitirá desarrollar la ordenación del Parque Central en base a los acuerdos alcanzados por las tres administraciones implicadas: consistorio, Generalitat Valenciana y Gobierno de España.

Se trata de un documento que, según el primer edil, "va a definir los plazos y la distribución de los importes de la inversión" y con el que "se pondrá fecha concreta a cada uno de los trabajos y a las responsabilidades de cada una de las administraciones" que intervienen.

Así lo ha manifestado Barcala este miércoles en declaraciones a los medios de comunicación, en las que ha asegurado que "los tres equipos" se ponen a trabajar en la redacción "de un convenio" con la voluntad de que "se firme lo antes posible".

Esta reunión de la sociedad Avant se produce cuando han transcurrido menos de dos semanas desde la presentación de los acuerdos entre las administraciones para desarrollar la ordenación pormenorizada del Parque Central, que tuvo lugar el 13 de abril en el Salón Azul del Ayuntamiento de Alicante y en la que participaron, además de Barcala, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y el 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca.

En este acto, las tres administraciones mostraron su "voluntad de avanzar lo más rápido posible en la firma del convenio urbanístico, que ha cristalizado en la reunión de Avant programada para este viernes", han indicado fuentes municipales en un comunicado.

"Es importante para todos, después del impacto tan positivo que tuvo esa presentación, la ilusión de sacar adelante un proyecto que es absolutamente transformador para la ciudad de Alicante", ha añadido Barcala.

ORDEN DEL DÍA

Según ha precisado el consistorio, entre las cuestiones que aparecen en el orden del día de la comisión técnica de Avant se encuentra "la información sobre el documento de bases y directrices para la definición de la integración urbana de las infraestructuras del transporte en el plan especial del sector OI/2, para iniciar la redacción del texto del convenio anunciado en la presentación institucional celebrada el día 13 de abril de 2026, así como la información sobre próximas actuaciones y trámites" que realizar.