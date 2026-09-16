Las rederas y los oficios textiles femeninos centran los proyectos de las Residencias Petricor del IAC

El Centro de Investigación Marina de Santa Pola - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert (IAC) ha dado a conocer los dos proyectos seleccionados en la tercera edición de las Residencias de Investigación en Artes Escénicas Petricor, centrados en la recuperación y puesta en valor de las rederas y los oficios textiles femeninos. Las propuestas comenzarán a desarrollarse la próxima semana en el Centro de Investigación Marina de Santa Pola (Cimar).

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha presentado los proyectos 'Rempujo, punzón y lezna', encabezado por la bailarina y coreógrafa Conchi Rodríguez Martínez, y 'Coser y cantar. Costuras y tramas de la memoria', liderado por Morgan Blasco, según ha informado la Diputación de Alicante en un comunicado.

Además, ha señalado que son dos trabajos "muy elaborados" que se ajustan "perfectamente a los criterios de esta convocatoria", orientada a "la protección y puesta en valor del medio ambiente y del patrimonio histórico-artístico y antropológico de la provincia de Alicante".

Ambos proyectos, ha continuado, responden a los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y profundizan en aspectos relacionados con "la etnografía y los valores naturales" del entorno de la provincia.

Para desarrollar sus proyectos, los equipos convivirán a lo largo de dos semanas, del 21 de septiembre al 5 de octubre, en el Cimar, gestionado por la Universidad de Alicante (UA). Algunos de los participantes visitaron la pasada semana las instalaciones de este centro acompañados por la directora del IAC, Cristina Martínez, para tomar contacto con el espacio y conocer a su directora, Paqui Casalduero.

'REMPUJO, PUNZÓN Y LEZNA'

En este contexto, el equipo encabezado por Conchi Rodríguez Martínez cuenta con las también bailarinas Alicia Reig Jover y Alba Alberola, con el artista sonoro Carlos Pérez Izquierdo y con la antropóloga María López Carceller.

'Rempujo, punzón y lezna' es un trabajo de investigación y creación escénica que toma como punto de partida el oficio tradicional de las rederas de Santa Pola para investigar "cómo determinados saberes manuales se inscriben en el cuerpo y se transmiten a través de la práctica, la repetición y la experiencia".

La propuesta se interesa por "las huellas que un oficio deja sobre el cuerpo" y aborda la especialización de las manos, la repetición del gesto, la precisión o la memoria muscular que se desarrolla tras años de práctica.

Así, más que representar literalmente el trabajo de las rederas, el proyecto busca investigar "las transformaciones que una práctica continuada produce sobre el cuerpo y las huellas que permanecen cuando ese conocimiento se transmite de generación en generación", de acuerdo con la Diputación.

'COSER Y CANTAR. COSTURAS Y TRAMAS DE LA MEMORIA'

Por otra parte, el director y actor Morgan Blasco lidera 'Coser y cantar. Costuras y tramas de la memoria', con el equipo formado por el escenógrafo Juan Sabas Pardo, la compositora e intérprete Marina Etna Reche y el cineasta Adán Aliaga.

Su proyecto se configura como un laboratorio de investigación y creación escénica interdisciplinar dedicado a "rescatar y visibilizar la memoria de las mujeres del siglo XX vinculadas a los oficios textiles en la provincia de Alicante".

La "esencia" de este trabajo reside en "la revalorización del patrimonio material e inmaterial asociado a las labores cotidianas", prácticas que históricamente fueron "el sostén de la economía familiar y comunitaria", pero que han permanecido "relegadas" de los relatos oficiales de la historia del trabajo.

De esta forma, el equipo de Blasco apuesta por "un cruce de lenguajes" donde convergen el teatro de objetos, la instalación performativa, el lenguaje audiovisual y el paisaje sonoro, con el objetivo de investigar "cómo la materialidad de estos objetos y el cuerpo de las intérpretes pueden poner en diálogo la memoria biográfica con la experiencia escénica actual".