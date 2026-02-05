Redondo anuncia que el Gobierno recurrirá la ley de acompañamiento de la Generalitat por "restringir derechos LGTBI"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, en un encuentro en Gandia (Valencia) con entidades dLGTBI, acompañada por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y el alcalde de la ciudad, José Manuel Prieto - MINISTERIO

VALÈNCIA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado que el Gobierno interpondrá durante este mes un recurso de inconstitucionalidad a la ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat porque "reduce y restringe los derechos de las personas LGTBI", además de acusar al PP de utilizar estar norma "como moneda de cambio" para recibir el apoyo de Vox.

Así lo ha trasladado en un encuentro este jueves en Gandia (Valencia) con entidades del colectivo LGTBI, acompañada por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y el alcalde de la ciudad, José Manuel Prieto, dentro de una campaña por los 20 años del matrimonio igualitario en España.

En concreto, entre las enmiendas pactadas por PP y Vox a la ley de acompañamiento se incluyeron cambios en la conocida como Ley Trans de la Comunitat Valenciana, aprobada en 2017: se defiende que este derecho "en un ejercicio libre y sin presiones legales o sociales" y se garantiza que la ley no "patologice o someta a condición de perjuicio" a las personas, además de abogar por "normalizar" la identidad trans y prohibir "las terapias que puedan suponer una agresión o intimidación".

Redondo (PSOE) ha llamado a "no repetir esas leyes restrictivas de derechos que impiden a los ciudadanos y a las ciudadanas ser ellas mismas, expresarse como son y articular sus proyectos vitales en igualdad y en libertad". El objetivo, ha subrayado, es "no repetir el pasado, no volver a ese franquismo que algunos añoran en la extrema derecha, acompañada de la derecha, añoran sin saber exactamente a qué se están refiriendo, porque muchos no lo han vivido y son objeto de engaño, sujetos de engaño".

"Precisamente, para no volver a esos tiempos oscuros donde se señalaba al diferente, donde se relegaba a la persona LGTBI+, hoy anunciamos el recurso de inconstitucionalidad frente a la ley de acompañamiento a los presupuestos que restringe los derechos de las personas LGTBI en la Comunitat Valenciana", ha aseverado.

Y ha advertido: "No vamos a consentir desde el Gobierno que las ciudadanas y los ciudadanos de la Comunitat Valenciana sean de segunda, ni tengan menos derechos, ni tengan menos libertad que los del resto de España. Allí donde haya una limitación o una restricción de derechos del colectivo y de las personas LGTBI+, estará el Gobierno de España para defender sus derechos con la actual ley estatal, frente a las restricciones que intentan imponer desde las comunidades autónomas donde gobierna la extrema derecha con la derecha".

La titular de Igualdad ha sostenido que los derechos del colectivo se han utilizado "como moneda de cambio para llegar a un acuerdo presupuestario", algo que ve "inmoral, injusto e inconstitucional". "Los derechos no se trafican y no vamos a consentirlo desde el Gobierno de España", ha insistido, y ha llamado a combatir "la ola reaccionaria que está azotando el mundo, que está viniendo por todas partes".

VIOLENCIA MACHISTA

Por otro lado, Redondo ha denunciado que, en las comunidades como la valenciana donde gobierna el PP con el apoyo de Vox, se ve "la normalización de la violencia y el negacionismo del machismo y de la violencia de género". "Y eso está envalentonando a los violentos, a los asesinos, a quien no tiene ningún respeto por las mujeres, ni por la dignidad y sus derechos", ha alertado, y ha defendido que ante ello "todos tenemos que ser responsables".

Respecto a la lacra de la violencia machista, ha lamentado la "cifra escalofriante" en Andalucía porque, de seis mujeres asesinadas en 2026 en España, "tres son mujeres andaluzas". Ante esta situación, ha explicado que su departamento está en contacto con la Junta y ya han mantenido varias reuniones.

La ministra también ha advertido de "un repunte de violencia machista" en la Comunitat Valenciana, ante lo que ha defendido la necesidad de que "hay que alzar la voz, denunciar y que se conozca la situación por la que están atravesando tantas mujeres". "Ese es el lado positivo: que cada vez hay más denuncias y que cada vez somos más conscientes las mujeres de que tenemos que alzar la voz contra la violencia del género y contar nuestra experiencia y lo que estamos viviendo", ha aseverado.