Registrado un terremoto de 1,8 al sureste de Los Montesinos

Mapa del terremoto - IGN

ALICANTE, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un terremoto de magnitud 1,8 se ha registrado a primera hora de este martes al sureste de Los Montesinos (Alicante), según la información disponible en la web del Instituto Geográfico Nacional (IGN), consultada por Europa Press.

En concreto, el suceso se ha producido a las 07.09 hora local, con una profundidad de cinco kilómetros. El epicentro se ha localizado en la Laguna Salada de Torrevieja.

Otros datos facilitados por el IGN ante este suceso son la latitud, de 38,0138, y la longitud, de -0,7139. Por el momento, no hay constancia de daños materiales ni personales.