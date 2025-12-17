Regresan los 'Contes de Nadal' de la Diputació de València - DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de València lanza cuatro nuevos cuentos de Navidad en formato podcast y también en versión escrita digital que aportan una mirada valenciana y contemporánea a la literatura navideña. Así, la propuesta 'Els Contes de Nadal' del departamento de Foment de l'Ús del Valencià de la corporación provincial, añade a su biblioteca historias auténticas y sencillas recogidas en 'Un conte de Nadal', de Vicent Borràs; 'Els Reis i les cases', d'Irene Klein; 'Les mandarines de Cap d'Any', de Jovi Lozano-Seser; y 'A casa tots reneguen de Nadal, jo no', de Lourdes Toledo.

Los relatos, locutados por Joan Espinosa y Rosa López, se unen al abanico de profesionales de los otros cuentos de la serie, como Susanna Lliberós, Clara Castelló, Enrique Pacheco, Joan Borja, Anna Marí y Daniel Tormo, ha detallado la corporación provincial en un comunicado.

Además, los cuentos están disponibles también para leer con los libros digitales descargables, con el fin de ampliar las posibilidades didácticas de este recurso gratuito. Las ilustraciones de las carátulas son un trabajo de la ilustradora Helga Ambak con un estilo delicado y tierno que conecta con la magia de la Navidad, y que se suma al trabajo realizado en otras ediciones por artistas como Jotaká o Elga Fernández.

Los cuatro nuevos podcasts, editados por Joan Tur, se añaden a los ya publicados de los escritores Enric Valor, Ernest Martínez Ferrando, Maria Jesús Bolta, Teresa Broseta, Francesc Gisbert, Vicente Blasco Ibáñez, Emilia Pardo-Bazán o Carles Cano.

'ELS CONTES DE NADAL'

El proyecto 'Els Contes de Nadal' nació como parte del trabajo que el departamento de Foment de l'Ús del Valencià realiza para explorar nuevos ámbitos de comunicación en valenciano, como son los podcasts, archivos sonoros que se pueden escuchar online desde plataformas radiofónicas o bien descargarlos en dispositivos personales.

Las historias se pueden escuchar en algunas de las plataformas más conocidas: iVoox, Amazon Music, Spotify, YouTube y Apple Podcasts; también leer con Calaméo, y descargar desde el portal https: //www.dival.es/va/normalitzacio/contes-de-nadal