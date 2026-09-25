El regreso de Vetusta Morla y la despedida de La Fúmiga, protagonistas de octubre en el Roig Arena

Archivo - El grupo Vetusta Morla durante una actuación - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Roig Arena de València afronta octubre con una intensa agenda de conciertos protagonizada por artistas y grupos nacionales e internacionales, entre ellos Vetusta Morla con su gira de regreso, que culminará con la despedida de los escenarios de una de las bandas más emblemáticas de la escena musical valenciana de los últimos años: La Fúmiga.

El jueves 8, la sala Auditorio acogerá el festival Vallenato, un emotivo homenaje a Rafael Orozco e Israel Romero, fundadores de Binomio de Oro. Una noche llena de ritmo y tradición vallenata en la que el público disfrutará también de artistas invitados como Dubán Bayona, Alejandro Palacio, Amín Martínez y Gabi García, avanzan desde el recinto multiusos.

Un día después, el 9 de octubre, la banda internacional Little Big llevará a la sala Auditorio su particular propuesta que combina punk, pop, música electrónica y rave con humor irreverente y una estética excéntrica.

El mismo viernes, Vetusta Morla se estrenará en Roig Arena con nuevas canciones y una renovada propuesta en directo. Tras un parón de dos años, la banda vuelve a los escenarios con 'Gira de vuelta. Canciones de ida', un tour que abre una nueva etapa creativa para el grupo.

El sábado 10, el artista ruso Morgenshtern actuará en la sala Auditorio con su estilo que fusiona rap, trap, pop y rock. Tras iniciar su carrera musical al alcanzar notoriedad como creador de contenido en YouTube, se ha consolidado como uno de los nombres destacados de la escena urbana rusa.

DANI MARTÍN BATE RÉCORD EN EL RECINTO

En dos sesiones, los días 10 y 11, Dani Martín regresará a Roig Arena para ofrecer su tercer y cuarto concierto en el recinto valenciano este año. Estas citas forman parte de su gira '25 Pts Años', con la que el madrileño celebra más de dos décadas de trayectoria musical repasando algunas de las canciones que han marcado su carrera. Con estas actuaciones, Dani Martín se convertirá en el artista que más veces ha actuado en el espacio multiusos.

El domingo 11, la banda alemana de power metal Primal Fear se estrenará en la sala Auditorio con un directo en el que repasará sus grandes himnos junto a los temas de su último álbum, 'Domination'. Con más de dos décadas de trayectoria, es uno de los referentes internacionales del género gracias a sus potentes riffs y su energía sobre el escenario.

Al día siguiente, el lunes 12, el artista valenciano de música urbana Raúl Clyde arrancará su gira 'El Vendedor de Rosas Tour' en la sala Auditorio. Tras consolidarse con éxitos como 'Tuenti Remix', 'Buenissima' o 'Diesel', Raúl Clyde atraviesa un gran momento gracias a 'El vendedor de rosas', un álbum inspirado en el reguetón antiguo que acumula más de diez millones de escuchas.

Ya el jueves 15, Leoni Torres actuará en la sala Auditorio dentro de su 'Europa Tour 2026'. Considerado una de las voces destacadas de la música cubana contemporánea, el cantante combina en su propuesta la música romántica con ritmos tropicales, pop, salsa y sonidos de la tradición cubana.

El viernes 16, el grupo gibraltareño Melon Diesel ofrecerá un concierto en la sala Auditorio dentro de su gira de regreso a los escenarios. Convertida en una de las bandas más reconocibles del pop-rock español de finales de los 90 y principios de los 2000, repasará éxitos como 'Contracorriente', 'Por ti', 'Quiero un camino' o 'Grita'.

JORGE DREXLER VUELVE A VALÈNCIA TRAS TRES AÑOS

También el día 16, Jorge Drexler regresará a València tres años después de su última visita para presentar en directo su nuevo trabajo discográfico, 'Taracá'. El uruguayo inicia así una nueva etapa sobre los escenarios, en la que combina las canciones de este nuevo álbum con algunos de los temas más destacados de su trayectoria.

Un día después, el sábado 17, la sala Auditorio acogerá 'El Día H', un homenaje musical a Héroes del Silencio que reunirá a sus seguidores para mantener vivo el legado de la banda aragonesa. Será a través de la actuación de Héroes del Culto, formación tributo que interpretará sus grandes clásicos.

El mismo 17, Antonio Orozco se estrenará en Roig Arena con 'La gira de tu vida', una nueva propuesta que da continuidad al éxito de 'La gira de mi vida' y que sitúa al público y sus historias en el centro del espectáculo. Tras celebrar sus 25 años de trayectoria, el artista inicia una nueva etapa basada en una experiencia más compartida con sus seguidores.

Ya el viernes 23, la sala Auditorio acogerá 'Beatles Monumental', un espectáculo de la Banda de Late Motiv que lleva al directo el legado de la banda de Liverpool con una propuesta ambiciosa y contemporánea.

MORAT, LIA KALI Y AARON SEVILLA

El mismo día, el 'Ya Es Mañana Tour' de Morat recalará en el recinto valenciano en el marco de la gira más ambiciosa de la banda colombiana hasta la fecha. Repasará algunos de los grandes éxitos que han marcado su trayectoria y presentará en directo las canciones de su álbum más reciente.

El sábado 24, Lia Kali actuará en la sala Auditorio en una de sus últimas citas en directo antes del parón que realizará durante 2027. Consolidada como una de las voces destacadas de la escena urbana y alternativa nacional, la barcelonesa llegará a València tras el impulso de sus álbumes 'Contra todo pronóstico' y 'Kaelis'.

También el día 24, el productor y dj mexicano Aaron Sevilla presentará su proyecto 'Afrodise', una cita dedicada al afro-house y los ritmos latinos. Consolidado como uno de los nombres destacados de la escena internacional del género, ofrecerá una experiencia inmersiva que combina electrónica, percusiones orgánicas y melodías de inspiración latina.

El domingo 25, la formación uruguaya No Te Va Gustar (NTVG) presentará en directo los temas de su nuevo álbum, 'Florece en el caos' en la sala Auditorio. Con más de 30 años de trayectoria, los uruguayos se han consolidado como una de las bandas de rock en español más populares de Latinoamérica.

Ya el jueves 29, el artista colombiano Nanpa Básico actuará en la sala Auditorio con una propuesta marcada por letras introspectivas, sensibles y de carácter social.

Como colofón del mes, el viernes y sábado 30 y 31, La Fúmiga ofrecerá los dos últimos conciertos de su historia en Roig Arena, con los que pondrá el broche final a su trayectoria antes de retirarse de los escenarios. La banda valenciana se despedirá de su público con dos citas muy especiales que han despertado una gran expectación y que ya cuentan con todas las entradas agotadas.