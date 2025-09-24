La rehabilitación del Mercado Central de Elche (Alicante) "avanza" para "dinamizar" el centro histórico

ALICANTE, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las obras de rehabilitación integral del Mercado Central de Elche (Alicante) "avanzan a buen ritmo" con el objetivo que este espacio emblemático se convierta "en referente y elemento dinamizador" del centro histórico de la ciudad.

Así lo ha trasladado el equipo de gobierno ilicitano en un comunicado, en el que ha detallado que el alcalde, Pablo Ruz, ha visitado este miércoles las actuaciones junto al edil de Estrategia Municipal, Francisco Soler; el de Espacios Públicos, Claudio Guilabert, y la de Mercados, Loli Serna, junto al arquitecto responsable, José María Tomás Llavador.

Las obras se centran ahora en el refuerzo de los pilares exteriores e interiores que soportan la estructura, para después llevar a cabo la demolición de los forjados intermedios entre pilares.

Según el alcalde, este trabajo es "complejo" porque "se van a preservar las estructuras verticales a la vez que se desmontan las horizontales que cuentan con material de mala calidad y muy deteriorado por el transcurso del tiempo".

En la parte inferior, se realizará la colmatación con hormigón para nivelar a pie de calle y disponer de un gran espacio diáfano, además del retranqueo de la fachada oeste, y se está a la espera de la autorización de Conselleria para la retirada del fibrocemento de las cubiertas superiores.

La superficie para rehabilitar alcanza los 1.330 metros cuadrados, de los que algo más de 1.200 corresponden a la planta baja, y se va a reponer la cubierta manteniendo la volumetría existente, la conservación de alturas y el lucernario.

INVERSIÓN DE 8,8 MILLONES

La actuación cuenta con una inversión de 8,8 millones de euros y afecta a cerca de 3.500 metros cuadrados entre edificio y zona exterior, con un diseño de pavimento que prolonga la idea de espacio abierto y difumina el límite entre interior y exterior.

El nuevo mercado estará formado por 24 puestos de venta tradicional, con una superficie de 15 metros cuadrados, además de zona gastronómica y restauración en los extremos del edificio. Está previsto que los puestos ubicados en los pasillos exteriores tengan salida a las calles contiguas y que muchos de estos puestos puedan trabajar su propio género y ponerlo a disposición de los clientes para que lo consuman en el propio mercado.

La rehabilitación del Mercado Central también incluye la reurbanización de todo el entorno con la que se pretende integrar la red de calles y plazas del centro histórico y se prevé la plantación de arbolado e instalación de nueva iluminación para crear un espacio más amable para vecinos y visitantes. También se llevará a cabo una intervención sobre los restos arqueológicos de los baños árabes y los refugios de la Guerra Civil.

"Estamos a las puertas de la apertura del edificio del CEU en el antiguo cine Capitolio, del inicio de obras de la Plaza del Congreso Eucarístico a partir de enero y continuamos con las obras del Mercado Central. Por parte del gobierno hacemos todo lo posible para dinamizar el centro histórico y que sea una referencia indiscutible", ha sentenciado Ruz.