Rels B, nuevo confirmado de Los40 Music Awards Santander 2025 en València

VALÈNCIA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cartel de LOS40 Music Awards Santander 2025, los premios de la música que se entregarán el próximo 7 de noviembre en el Roig Arena de València, suma a Rels B.

Cristina Boscá y Dani Moreno El Gallo han anunciado este miércoles en 'Anda Ya' que el mallorquín actuará el próximo 7 de noviembre en la gala. Su nombre se suma a los de Ed Sheeran, Aitana, Dani Martín, Dani Fernández, Pablo Alborán, Valeria Castro, Alleh & Yorghaki y Nil Moliner, que también han confirmado su presencia en el evento. El resto del cartel se irá desvelando a lo largo de las próximas semanas.

Rels B --"uno de los artistas españoles más escuchados del mundo", recalca la organización del evento-- se subirá al escenario de LOS40 Music Awards Santander para brindar "una actuación única e inolvidable". El artista transmitirá la energía de su último trabajo, afroLOVA 25', en el que se incluyen éxitos como 'Carita Angelikal' o 'TU VAS SIN (fav)'.

Bajo el claim 'La música nos hace viajar', LOS40 reunirá en València a grandes estrellas del panorama nacional e internacional. La ceremonia, en la que también intervendrán destacadas personalidades del mundo de la moda, la interpretación o la televisión y reconocidos creadores de contenido, premiará los mejores trabajos musicales del último año y contará con actuaciones en directo de primer nivel.