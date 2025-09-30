Rels B, nuevo confirmado de Los40 Music Awards Santander 2025 en València

Archivo - El cantante Rels B en imagen de archivo.
Archivo - El cantante Rels B en imagen de archivo. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo
Europa Press C. Valenciana
Publicado: martes, 30 septiembre 2025 13:46

   VALÈNCIA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

   El cartel de LOS40 Music Awards Santander 2025, los premios de la música que se entregarán el próximo 7 de noviembre en el Roig Arena de València, suma a Rels B.

   Cristina Boscá y Dani Moreno El Gallo han anunciado este miércoles en 'Anda Ya' que el mallorquín actuará el próximo 7 de noviembre en la gala. Su nombre se suma a los de Ed Sheeran, Aitana, Dani Martín, Dani Fernández, Pablo Alborán, Valeria Castro, Alleh & Yorghaki y Nil Moliner, que también han confirmado su presencia en el evento. El resto del cartel se irá desvelando a lo largo de las próximas semanas.

   Rels B --"uno de los artistas españoles más escuchados del mundo", recalca la organización del evento-- se subirá al escenario de LOS40 Music Awards Santander para brindar "una actuación única e inolvidable". El artista transmitirá la energía de su último trabajo, afroLOVA 25', en el que se incluyen éxitos como 'Carita Angelikal' o 'TU VAS SIN (fav)'.

   Bajo el claim 'La música nos hace viajar', LOS40 reunirá en València a grandes estrellas del panorama nacional e internacional. La ceremonia, en la que también intervendrán destacadas personalidades del mundo de la moda, la interpretación o la televisión y reconocidos creadores de contenido, premiará los mejores trabajos musicales del último año y contará con actuaciones en directo de primer nivel.

