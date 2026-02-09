Renfe cifra en 88% el cumplimiento de servicios mínimos en Cercanías en Valencia y Castellón y más del 90% en Alicante

Panel en la estación Joaquín Sorolla de València - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha cifrado en un 88 por ciento el cumplimiento de los servicios mínimos en Cercanías de Valencia y Castellón y en más del 90% en las de Alicante --entre las 6.00 y las 9.00 horas-- en la primera jornada de huelga ferroviaria convocada por los sindicatos que ha dejado durante las primeras horas de la mañana retrasos y cancelaciones en la red de Valencia, tanto por incidencias relacionadas con la movilización como por averías.

En cuanto a Alta Velocidad, según han informado fuentes de Renfe, de los 28 trenes --14 por sentido-- que circulan diariamente entre València y Madrid, en esta jornada circularán 22, 11 por sentido. De los 24 trenes que circulan diariamente entre Alicante y Madrid --12 por sentido--, circularán 17, ocho en sentido Alicante y nueve hacia Madrid.

Durante este lunes, con motivo de la huelga convocada en el sector ferroviario, la red opera en servicios mínimos, fijados por el Ministerio de Transportes en el 75% de los servicios habituales en hora punta y el 50% durante el resto de la jornada.

CONCENTRACIÓN DE SINDICATOS

Sindicatos del sector se han concentrado este lunes en la estación del Norte de València para reclamar "mayor inversión, más empleo y seguridad para todos" y han defendido que esta no es una huelga "laboral " sino por la "seguridad en el ferrocarril". Los sindicatos, que ven "abusivos" los servicios mínimos acordados por el Ministerio de Transportes, cifran entre el 80 y el 90 por ciento el seguimiento de la huelga.

"La prueba está en que los trenes se están funcionando solamente desde servicios mínimos y por lo tanto, eso demuestra que todas las personas que podían hacer huelga lo están haciendo prácticamente al 100%", han indicado desde CGT.

En concreto, parte de los sindicatos --CCOO, UGT, Semaf-- se han concentrado a las 11.00 y CGT a las 12.00. Esta última central sindical ha mostrado una pancarta con el lema 'Por un ferrocarril, público y social' y los participantes en la protesta han gritado proclamas como 'Ni desmantelamiento ni privatización', 'Los trenes no van solos hace falta personal' y 'Menos AVES y más regionales', entre otras.

En declaraciones a los medios, el presidente del Comité de Empresa, Enrique Verdú, ha indicado que tras los accidentes de Adamuz y Gelida es "un buen momento para reivindicar que es necesario más personal en Adif y hay que internalizarlo, que ya está bien de externalizar trabajos", al tiempo que ha exigido interventores en todos los trenes, "porque al final es el personal que está en contacto con el viajero".

Verdú ha reivindicado que el ferrocarril "es el medio más seguro y lo que queremos justamente es que esto siga siendo así, que no se pierda la seguridad en ningún momento". El representante de los trabajadores, que ha lamentado las molestias ocasionadas a los usuarios, ha señalado que la protesta es "un mal a mayores para un futuro mejor".

Por su parte, el secretario general de la Sección Sindical Adif-Renfe de CCOO en Valencia, Gonzalo Ramón Moya, ha lamentado que "haya tenido que ocurrir el accidente ferroviario de Adamuz para visualizar el problema que hay en las infraestructuras ferroviarias".

"Desde la apertura del sector y la entrada de nuevos operadores, las infraestructuras de alta velocidad deben tener un mantenimiento más exhaustivo para evitar las denuncias que se han producido precisamente por la mala calidad y la falta de confort de los trenes", ha sostenido.

Moya considera necesario un aumento de plantilla en todas las áreas; ha reivindicado una mejora en la tasa de reposición, mayores inversiones, más empleo y la internalización de las cargas de trabajo.

"PRESIÓN"

Por su parte, el representante de CGT PV, Juan Ramón Ferrandis, ha subrayado que es el momento de "hacer presión tanto al Gobierno como al Ministerio para que cambie de manera drástica la política" en el sector ferroviario.

"Nos falta otro modelo de ferrocarril que no invierta tanto en alta velocidad, evidentemente que mantenga de una manera coherente las inversiones en alta velocidad para garantizar la seguridad, pero, sobre todo, que los gastos económicos vayan destinados al ferrocarril comercial que es el que utiliza el 96% de las personas usuarias", ha señalado.

Entre sus reivindicaciones se encuentra la de "garantizar la seguridad no solo para las personas trabajadoras sino también para las usuarias y cambiar el modelo para que hayan menos deslocalizaciones". Al respecto, ha apuntado que la liberalización del sector ferroviario "no tiene una continuidad en cuanto a las inversiones y creemos que lo único que quieren es una cuenta de resultados saneada". "Esto comporta una disminución del mantenimiento de las líneas y, por tanto, nosotros pensamos que puede intervenir en la seguridad", ha mantenido.

VIAJEROS AFECTADOS

Cristina estudia en Castelló y va todos los días desde València a clase. Este lunes ha acudido "un poco antes" a la estación en previsión de la huelga, pero al llegar había visto que su próximo tren estaba cancelado y no tenía información de cuándo saldría el siguiente. Ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que tenía unas prácticas obligatorias a las que no podía faltar.

"Sabía lo de la huelga, pero no tengo otra alternativa. Mi madre está trabajando, yo me estoy sacando el carnet pero todavía no puedo conducir. Podría coger Blablacar, pero salen carísimos para ser estudiante. Esto es lo único que me queda", ha lamentado. "Entonces, me toca esperar", ha comentado.

En el caso de Lucía Lozano, han visto retrasado su tren hacia Albacete tras aterrizar en València procedente de Roma; Emilia y Julio, una pareja de Xàtiva tenían cita médica en València, por lo que "tenía que llegar" y han cogido el primer convoy de salida. "Ha tardado más, ha tardado una hora y media pero iba a tope. Ya la gente ya no podía ir más apretada", ha relatado.

"Esto está muy bien, pero esto se evita antes. ¿Qué hemos hecho antes de la huelga? ¿qué es lo que hemos hecho antes? ¿nos hemos preocupado?", ha preguntado y ha añadido: "Esto se arregla antes".