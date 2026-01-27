Renfe programa 325 circulaciones de autobús el fin de semana por obras del Corredor en tramos de Valencia y Castellón

Archivo - Tren de Renfe - RENFE - Archivo

VALÈNCIA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha programado 325 circulaciones de autobús para el próximo fin de semana por obras en la infraestructura en el Corredor Mediterráneo, que afectarán a la C2, Media y Larga Distancia. La compañía ha establecido planes alternativos de transporte por carretera con motivo de los trabajos de mejora de la infraestructura que está realizando Adif entre Silla y Xàtiva y entre Castelló y Vinaròs.

Según ha informado la compañía en un comunicado, la obras de Adif entre las estaciones de Silla y Xàtiva obligan al corte de la circulación de los trenes entre ambas estaciones desde las 12.00 horas del día 31 de enero hasta las 12.00 horas del día 1 de febrero.

Por otro lado, las obras de mejora entre las estaciones de Vinaròs y Castelló de la Plana, impiden también la circulación de los trenes entre ambas estaciones durante el fin de semana.

Debido a estas dos actuaciones en la infraestructura, Renfe establece los planes alternativos de transporte por carretera para poder garantizar la movilidad de los viajeros de los trenes de Cercanías de la Línea C2, trenes de Media y Larga Distancia del Corredor Mediterráneo.

En la línea C2 de Cercanías València Nord-Xàtiva-Moixent, el servicio se prestará con 250 circulaciones de autobuses, de 55 plazas cada uno, entre las estaciones de Silla y Xàtiva en el tramo horario señalado. Se han programado autobuses lanzadera entre Silla y Xàtiva, cada 30 minutos y, cada 30 minutos, buses con paradas en todas las estaciones intermedias entre Silla y Xàtiva. También se han programado autobuses lanzadera entre Alzira y Benifaió.

En Media Distancia, Renfe ha establecido un plan alternativo por carretera, con 16 servicios de autobús entre València Nord y Xàtiva, para las relaciones de Media Distancia entre València-Alcoi, València-Alicante-Murcia-Cartagena y València- Albacete- Alcázar de San Juan. Este plan alternativo se realizará entre las 12.00 horas del sábado 31 de enero y las 12.00 del domingo 1 de febrero.

Por otro lado, se ha establecido otro plan alternativo para los trenes de Media Distancia que circulan entre Castelló y Vinaròs con la programación de 43 servicios en autobús que cirucularán entre Castelló de la Plana y Vinaròs durante toda la jornada del sábado 17. El domingo 1 de febrero estará operativo el plan hasta las 12.00 horas. El trayecto entre Castelló de la Plana y València se realizará en tren.

El tren de Media Distancia que circula entre València y Tortosa, realizará el trayecto en autobús entre Castelló de la Plana y Tortosa. A partir de las 12.00 horas del domingo 1 de febrero se recuperará el servicio habitual por ferrocarril.

En Larga Distancia, la compañía ofrece, durante la jornada del sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero, un total de 16 servicios por carretera para los viajeros entre Vinaròs, Castelló de la Plana, València y Alicante con una oferta total de 800 plazas. Entre Vinaròs y Barcelona el servicio se prestará en tren.

El domingo 1 de febrero se procederá a la regularización del servicio habitual, con la excepción del Euromed con salida a las 6.55 horas desde Alicante hacia Barcelona que no circulará y el Alvia Barcelona-Cádiz que tampoco circulará en ninguno de los dos sentidos.