Renfe recupera la circulación de la C1, C2, C3 y la C-6 hasta Sagunto y los trenes con Alicante y Murcia

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VALÈNCIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha recuperado desde las 08.02 de este viernes la circulación de la línea de Cercanías C6 entre València y Sagunto. La reanudación del servicio se suma así a la acordada desde primera hora de la C2 València-Xàtiva-Moixent y desde las 7:42 la circulación de las líneas de Cercanías C1 València-Gandia y C3 València-Buñol-Utiel. También está en funcionamiento la circulación de los trenes de Media Distancia que unen València con Alicante y la Región de Murcia.

De este modo, tras la inspección de la infraestructura ferroviaria, Renfe ha reanuado la circulación de estas líneas, según ha informado la compañía.

Estos servicios fueron suspendidos desde las 18:00 horas de este jueves debido a las condiciones meteorológicas y a la alerta roja de la Agencia Estatal de Meteorología en la zona.

Renfe, además de Cercanías, suspendió los servicios de Euromed e Intercity que conectan con Cataluña y los de Media Distancia con origen y destino la ciudad de València hasta que las condiciones meteorológicas permitan circular "con seguridad".