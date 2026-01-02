Requena recomienda a sus vecinos almacenar alimentos y el combustible necesario para una semana ante riesgo de nevadas

VALÈNCIA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Requena (Valencia) ha pedido a la ciudadanía "máxima precaución, que se informe únicamente a través de canales oficiales y que, en caso de desplazamientos, prevea el uso de cadenas u otros elementos de seguridad en los vehículos" y ha recomendado a sus vecinos que almacene alimentos y combustible para un período de aislamiento de una semana, frente a la ola de frío ante la bajada significativa de temperaturas anunciada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para los próximos días para.

Así lo ha indicado el consistorio, en un mensaje en redes sociales, tras celebrarse una reunión de coordinación este viernes ante las previsiones de nieve previstas para la madrugada del 4 al 5 de enero. En el encuentro han participado varios concejales del equipo de gobierno junto al alcalde, Mario Sánchez González, además de responsables municipales y servicios implicados, como Policía Local, Protección Civil, Brigada Municipal y Aqlara.

Durante la sesión se han repasado las vías de evacuación, el Plan de Emergencias y se ha establecido el protocolo de retirada de nieve, priorizando las principales vías del municipio y accesos, los barrios y los accesos a servicios esenciales como el centro de salud, el hospital, la residencia y las aldeas.

Entre las recomendaciones del consistorio, destacan los consejos de preparar un botiquín de primeros auxilios y aquellos medicamentos que usen permanente o esporádicamente; proveerse de ropa y calzado adecuado; controlar los puntos que contacten con el exterior con el exterior --ventanas y puertas-- y revisar tejados y bajadas de agua.

De forma preventiva, ya se va a comenzar a esparcir sal en los accesos a pedanías que pueden presentar mayores dificultades, como Las Nogueras, Villar de Olmos y La Cañada.