Rescatada en helicóptero una senderista en el Cabeçó d'Or en Busot

Archivo - Helicóptero del Consorcio de Bomberos de Alicante - CPBA - Archivo

ALICANTE, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Grupo Especial de Rescate (GER) de montaña del Consorcio Provincial de Bomberos han rescatado en helicóptero a una senderista de 60 años en Cabeçó d'Or en Busot que no podía continuar la marcha aquejada de fuertes calambres y problemas de respiración.

El aviso se recibió sobre las 13.35 horas y hasta el lugar, cerca del refugio de montaña, se movilizó al grupo de rescate, según ha informado el Consorcio.

La mujer fue subida al helicóptero y evacuada al parque de San Vicente donde le esperaban los servicios sanitarios. La intervención concluyó a las 14.46 horas.