Rescatado un hombre de 72 años tras desmayarse mientras realizaba senderismo en Castell de Castells

Imagen del rescate en Castell de Castells - CONSORCIO PROVINCIAL

ALICANTE, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante rescataron ayer viernes a un hombre de 72 años que se había desmayado mientras realizaba una ruta de senderismo en Castell de Castells (Alicante).

A pesar de que el senderista recuperó la conciencia, no pudo continuar la marcha, precisan fuentes del Consorcio.

Por ello, el grupo de rescate atiende al hombre de 72 años y lo traslada a Finestrat, donde lo espera una ambulancia.