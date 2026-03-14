Rescatado un hombre de 72 años tras desmayarse mientras realizaba senderismo en Castell de Castells

Imagen del rescate en Castell de Castells
Imagen del rescate en Castell de Castells - CONSORCIO PROVINCIAL
Europa Press C. Valenciana
Publicado: sábado, 14 marzo 2026 16:10
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   ALICANTE, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

   Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante rescataron ayer viernes a un hombre de 72 años que se había desmayado mientras realizaba una ruta de senderismo en Castell de Castells (Alicante).

   A pesar de que el senderista recuperó la conciencia, no pudo continuar la marcha, precisan fuentes del Consorcio.

   Por ello, el grupo de rescate atiende al hombre de 72 años y lo traslada a Finestrat, donde lo espera una ambulancia.

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