Rescatado un hombre exhausto en el Castillo de Xàtiva tras quedar en una zona sin salida a pie

Dosmiembros del equipo de rescate en Xàtiva
Dosmiembros del equipo de rescate en Xàtiva - CONSORCIO DE BOMBEROS
Europa Press C. Valenciana
Publicado: jueves, 30 abril 2026 19:16
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   VALÈNCIA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

   El Grupo de Rescate en Altura (GERA) del Consorcio Provincial de Bomberos de València ha rescatado este jueves en el Castillo de Xàtiva (Valencia) a un hombre que había quedado exhausto en una zona en la que no hay salida a pie.

   Para el rescate, se ha requerido un sistema de cuerdas y poliesparto. Además del grupo de rescate GERA, se han movilizado el helicóptero del Consorcio MV6-R, que llevaba a bordo un médico y dotación de bomberos de Xàtiva.

   El servicio ya ha finalizado y el hombre se encuentra en buen estado, segñun ha informado el Consorcio.

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