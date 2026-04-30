Rescatado un hombre exhausto en el Castillo de Xàtiva tras quedar en una zona sin salida a pie

Dosmiembros del equipo de rescate en Xàtiva - CONSORCIO DE BOMBEROS

VALÈNCIA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Rescate en Altura (GERA) del Consorcio Provincial de Bomberos de València ha rescatado este jueves en el Castillo de Xàtiva (Valencia) a un hombre que había quedado exhausto en una zona en la que no hay salida a pie.

Para el rescate, se ha requerido un sistema de cuerdas y poliesparto. Además del grupo de rescate GERA, se han movilizado el helicóptero del Consorcio MV6-R, que llevaba a bordo un médico y dotación de bomberos de Xàtiva.

El servicio ya ha finalizado y el hombre se encuentra en buen estado, segñun ha informado el Consorcio.