Rescatado un senderista de 50 años con una posible fractura de tobillo en Alicante

Imagen de archivo de un rescate a un senderista.

ALICANTE, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un senderista de 50 años ha sido rescatado en la tarde de este miércoles tras quedarse atrapado en Els Resingles de la Serra de Migdia, Tormos (Alicante) al padecer una posible fractura de tobillo y una herida abierta con sangrado, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos.

Hasta el lugar, cuyo aviso ha llegado a las 17.11 y a las 18.37 horas ya se había completado el rescate, se ha desplazado un Alpha 01 helicóptero de rescate y GER.

El equipo de rescate ha salido con el Alfa 1 y, tras localizar al herido, ha descendido para dar una primera atención sanitaria con el médico, quien le ha puesto una férula. Posteriormente, lo ha elevado haciendo uso de las grúas hasta el helicóptero. Ya de noche a la vuelta, lo han transferido en el parque de San Vicente a una unidad de Soporte Vital Básico (SVB).