Rescatado un trabajador tras caer dentro de un foso en una fábrica de Sant Vicent del Raspeig

Imagen de bomberos durante el rescate del trabajador - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE ALICANTE
ALICANTE, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los bomberos han rescatado a un trabajador de una fábrica de cartonajes del polígono Canastell, en Sant Vicent del Raspeig, después de que haya caído dentro de un foso de aproximadamente un metro, según fuentes del Consorcio Provincial de Alicante.
En el lugar de los hechos, los profesionales han realizado una extracción segura del empleado. El aviso del suceso se ha recibido este lunes sobre las 10.23 horas y la intervención ha finalizado a las 10.50.
Según han informado las mismas fuentes, el trabajador, después de ser rescatado, ha sido trasladado posteriormente a un centro hospitalario para recibir atención sanitaria y ha presentado dolores en la espalda.
Ante este suceso, el Consorcio Provincial de Alicante ha movilizado una unidad mando jefatura (UMJ), una bomba urbana pesada (BUP) y un furgón de salvamentos varios (BUP) con un sargento, un cabo y cuatro bomberos del parque de Sant Vicent del Raspeig.