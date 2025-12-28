Rescatados los siete ocupantes de varios vehículos encallados en Torrent por la lluvia

Rescatados los siete ocupantes de varios vehículos encallados en Torrent (Valencia) por la lluvia - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS

VALÈNCIA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los siete ocupantes de cuatro vehículos que habían quedado encallados en la localidad valenciana de Torrent (Valencia), en la zona del barranco de l'Horteta, a causa del temporal de lluvias, han sido rescatados sin que hayan sufrido daños, informan fuentes municipales y del Consorcio Provincial de Bomberos.

Los coches, han detallado las fuentes municipales, habían quedado atrapados entre dos pasos inundables en el entorno del camino de Xarcos Secs. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Bomberos y de Protección Civil, que han podido socorrer a estas personas sanas y salvas, apuntan, por su parte, desde el cuerpo de bomberos.

El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, tras la reunión de coordinación celebrada esta tarde en l'Eliana, sede del 112, ha ratificado el rescate de los ciudadanos que circulaban en estos vehículos, que han podido ser evacuados "sin ningún problema", ha comentado.