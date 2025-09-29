Rescatan a una anciana con fractura de hombro tras sufrir una caída en la Pasarela de Relleu - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE ALICANTE

ALICANTE, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA) han rescatado a una anciana de 76 años con una posible fractura de hombro tras haber sufrido una caída por las escaleras de inicio de la Pasarela de Relleu.

Los hechos ocurrieron este domingo y el aviso se recibió sobre las 12.02 horas en las inmediaciones de la Caseta del Guardia de este municipio alicantino. La mujer fue hallada entre unos matorrales y, en ese momento, los bomberos, deslizados por un helicóptero de rescate, bajaron hasta donde estaba para asistirla, inmovilizarla y darle analgesia.

Tras ello, la anciana accidentada fue subida con grúa. Así, los bomberos del CPBA han explicado que evacuaron a la mujer hasta Finestrat, donde finalmente fue transferida a una ambulancia del Soporte Vital Básico (SVB).