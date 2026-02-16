Rescatan a un anciano tras sufrir una fuerte caída en una ruta por el Castillo de Gandia - CPBV
VALÈNCIA 16 Feb. (EUROPA PRESS) - Efectivos de bomberos han rescatado este lunes por la tarde a un hombre de 77 años que había sufrido una fuerte caída en una ruta por el Castillo de Gandia (Valencia).
Sobre las 14.12 horas se han movilizado rescatadores del Grupo de Rescate en Altura (GERA) en un helicóptero V-990 del Consorcio Provincial de Bomberos con médico, junto a bomberos y sargento de Gandia por vía terrestre, informa el organismo.
El hombre ha recibido las primeras atenciones y ha sido estabilizado e inmovilizado para su traslado por vía aérea a la helisuperficie de Alzira (Valencia) y su posterior atención por medios sanitarios.