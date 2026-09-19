Rescatan un ciclista tras caer por un terraplén de unos 20 metros en Banyeres de Mariola

Imagen del rescate - CONSORCIO

ALICANTE, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante han rescatdo a un ciclista que ha resultado herido tras caer por un terraplén de unos 20 metros en la localidad alicantina de Banyeres de Mariola, según ha informado el cuerpo citado.

De acuerdo a este cuerpo, tras la caída, la víctima presentaba diferentes traumatismos y se encontraba desorientada y confusa.

Los medios del Consorcio han realizado la extracción del ciclista y, posteriormente, lo han transferido al helicóptero medicalizado de la Generalitat.