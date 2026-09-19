Rescatan un ciclista tras caer por un terraplén de unos 20 metros en Banyeres de Mariola

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Imagen del rescate - CONSORCIO
Europa Press C. Valenciana
Publicado: sábado, 19 septiembre 2026 18:46
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   ALICANTE, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

   Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante han rescatdo a un ciclista que ha resultado herido tras caer por un terraplén de unos 20 metros en la localidad alicantina de Banyeres de Mariola, según ha informado el cuerpo citado.

   De acuerdo a este cuerpo, tras la caída, la víctima presentaba diferentes traumatismos y se encontraba desorientada y confusa.

   Los medios del Consorcio han realizado la extracción del ciclista y, posteriormente, lo han transferido al helicóptero medicalizado de la Generalitat.

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