Rescatan a una ciclista lesionada en Monte Picayo, en Puçol

Rescate en Puçol - BOMBEROS

VALÈNCIA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia han rescatado a una ciclista lesionada en Monte Picayo, en la localidad valenciana de Puçol.

Según ha informado este cuerpo de seguridad, el rescate tuvo lugar este martes por la mañana, sobre las 10.30 horas, en Monte Picayo. Hasta la zona se movilizó el GERA con el helicóptero MV6-R del Consorcio junto a los bomberos de Sagunt con el sargento.

Los efectivos rescataron a una ciclista lesionada en la pierna y la trasladaron con el helicóptero al hospital de Sagunt, han señalado las mismas fuentes.