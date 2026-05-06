Rescatan a un conductor atrapado tras penetrar la pala de una carretilla elevadora en el vehículo en Rafelbunyol

Imagen del suceso - CONSORCIO

VALÈNCIA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia han rescatado este miércoles a un conductor que había quedado atrapado tras penetrar una pala de una carretilla elevadora en el vehículo, en Rafelbunyol (Valencia).

Al parecer, una pala de la carretilla elevadora ha acabado penetrando en el interior del vehículo tras chocar estos dos, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia.

El accidente se ha notificado minutos antes de las 13 horas y, hasta el lugar, en la calle Horteta, en el polígono industrial de la localidad, se han desplazado bomberos del parque de Moncada y Pobla de Farnals. Estos efectivos han excarcelado al herido, que posteriormente ha sido transferido a los servicios sanitarios.