Rescatan a un conductor perdido durante más de dos horas en la Sierra de Ballestera en El Campello - AYUNTAMIENTO DE EL CAMPELLO

ALICANTE, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil y la Policía Local de El Campello (Alicante) han logrado rescatar al conductor de un vehículo que se había perdido durante más de dos horas por caminos del paraje de la Sierra de la Ballestera.

El 112 recibió sobre la medianoche una llamada en la que se alertaba de estos hechos. El varón no pudo salir del entramado de caminos en la oscuridad de la noche y además estaba sin cobertura y sin GPS, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Gracias a la ubicación de su última llamada al centro de emergencias se pudo obtener su geolocalización por coordenadas. En ese momento, Policía Local y Guardia Civil iniciaron de forma conjunta la búsqueda del hombre por el monte.

Al llegar al lugar donde se encontraban conductor y vehículo, con las luces encendidas, los agentes comprobaron que el varón presentaba un "más que evidente" estado de ansiedad y estaba hiperventilando. De inmediato, fue trasladado al centro de salud, donde fue asistido y tranquilizado.