Rescatan a dos jóvenes perdidos y atrapados de madrugada en la sierra de Orihuela - CONSORCIO BOMBEROS ALICANTE

ALICANTE 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de bomberos han rescatado durante la pasada noche a un chico y una chica de 20 años que estaban perdidos y enriscados en la sierra de Orihuela (Alicante), en el camino Cruz de la Muela.

El aviso de la situación de los jóvenes se produjo a las 23.48 horas de la pasada jornada, tras lo que se activo la intervención hasta finalizar a las 6.02 horas de este domingo, informa el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.

Tras tomar contacto visual con los jóvenes, los rescatadores buscaron el acceso correcto hacia ellos. La zona en la que se encontraban era de muy difícil acceso, por lo que los bomberos tuvieron que montar una instalación y los fueron bajando por la zona de la ferrata hasta alcanzar la parte baja de la sierra.

Una vez culminaron el descenso, los jóvenes regresaron a casa por sus propios medios, al no estar heridos ni necesitar atención sanitaria ni de ningún otro tipo. En la intervención participó el grupo especial de rescate (GER) del Consorcio.