Rescatan a dos mujeres atrapadas dentro de un coche en una zona inundada en El Campello (Alicante) - AYUNTAMIENTO DE EL CAMPELLO

ALICANTE, 8 May. (EUROPA PRESS) -

Policías locales y vecinos de El Campello (Alicante) han rescatado a dos mujeres tras quedar atrapadas dentro de un coche averiado en una zona parcialmente inundada por las lluvias registradas en las últimas horas.

Los hechos ocurrieron este jueves por la tarde y el suceso es "el caso más destacable" en cuanto a las incidencias ocurridas en el término municipal a consecuencia del temporal, según ha explicado el Ayuntamiento de El Campello en un comunicado.

Desde el consistorio han apuntado que, "aunque la tromba de agua no causó daños relevantes", la Policía Local sí realizó "múltiples asistencias" y atendió llamadas ciudadanas.