Rescatan a un hombre tras caer mientras escalaba en la Cresta de Segaria en Ondara

Archivo - Imagen de archivo de un helicóptero del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE ALICANTE
ALICANTE, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -
Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante han rescatado este sábado por la mañana a un hombre que había sufrido una caída mientras escalaba en la Cresta de Segaria, en Ondara (Alicante).
Desde el Consorcio han detallado que el herido presentaba heridas de diferente consideración, si bien se encontraba consciente. Hasta el lugar, se ha movilizado el helicóptero de rescate MV9R y el Grupo de Rescate en Montaña del CPBA.
La movilización del helicóptero se ha realizado por la imposibilidad de acceder por tierra, además de las condiciones meteorológicas de la jornada, que han complicado las labores de rescate.
El herido ha sido trasladado hasta el helipuerto del parque de Bomberos de Dénia, donde ha sido transferido a los servicios sanitarios para su atención hospitalaria.