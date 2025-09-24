Rescatan a un hombre tras quedar suspendido sobre el mar mientras hacía escalada en Calp (Alicante)

Rescatan a un hombre tras quedar suspendido sobre el mar mientras hacía escalada en Calp - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE ALICANTE

ALICANTE, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA) han rescatado a un varón de 28 años tras quedar suspendido sobre el mar mientras practicaba escalada en la Serra de Toix, en Calp, después de que se le hubieran enredado las cuerdas utilizadas para esta actividad.

Los hechos ocurrieron este martes y el aviso se recibió sobre las 12.05 horas, localizado en la vía Erikindia del citado enclave. El hombre, al estar suspendido y colgando sobre el mar, no podía ni subir ni bajar.

Ante este suceso, el CPBA movilizó un equipo de rescate en helicóptero para evacuar al escalador. La intervención finalizó alrededor de las 14.11 horas y, según el cuerpo de bomberos, el varón no resultó herido.