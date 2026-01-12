Rescatan a un mastín tras caer entre rocas en el Cabo de San Antonio - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS

ALICANTE 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de bomberos han rescatado este lunes a un mastín que había caído entre unas rocas en el Cabo de San Antonio, ubicado entre las localidades alicantinas de Dénia y Xàbia.

El perro ha caído esta mañana por un cortado entre las rocas, por lo que ha tenido que ser rescatado mediante la instalación de cuerdas, detalla el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.

En la actuación han participado efectivos del parque de bomberos de Dénia. "Afortunadamente, todo acabó de la mejor manera", destaca el organismo provincial en redes sociales.