Rescatan a una mujer herida al ceder el suelo de una vivienda sobre un foso en Venta del Moro

Rescatada una mujer herida al ceder el suelo de una vivienda sobre un foso en Venta del Moro (Valencia)
Rescatada una mujer herida al ceder el suelo de una vivienda sobre un foso en Venta del Moro (Valencia) - CONSORCIO BOMBEROS VALENCIA
Europa Press C. Valenciana
Publicado: lunes, 23 marzo 2026 19:11
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   VALÈNCIA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

   Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia han rescatado este lunes a una mujer de 55 años herida al ceder el suelo de una vivienda sobre un foso en la aldea de Venta del Moro y caer desde una altura de unos dos metros y medio.

   El aviso se ha recibido a las 13.08 horas y hasta el lugar, en la casa de Los Marcos, han acudido bomberos y sargento de Requena, UREC, GERA y helicóptero V-990 del Consorcio que han transferido a la mujer a medios sanitarios.

   También se ha movilizado una unidad de Soporte Vital Básico (SVB), que ha trasladado a la mujer al Hospital de Requena por policontusiones, según ha indicado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

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