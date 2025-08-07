Rescatan a ocho tripulantes de una barca de recreo con riesgo de hundimiento en la costa de Benicarló

CASTELLÓ 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil de Castellón ha rescatado a ocho tripulantes de una embarcación de recreo con riesgo de hundimiento frente a la costa de Benicarló, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

El servicio marítimo recibió este miércoles, a través de la radio emisora, un aviso procedente de la torre de control de Tarragona que alertaba sobre una embarcación con una vía de agua y riesgo de hundimiento.

La embarcación, de bandera española, fue localizada a una milla de la costa a la altura de la playa de Morrongo, al sur del puerto de Benicarló. A bordo se encontraban ocho personas, cuatro de ellas menores de edad, que fueron evacuadas de inmediato sin que ninguno presentara lesiones.

El yate, de 7,5 metros de eslora y 3 metros de manga, presentaba una entrada de agua por la bocina de la hélice. Tras ser estabilizado, fue asegurado al costado de estribor de la patrullera del Servicio Marítimo, que procedió a su remolque hasta el puerto de Vinaròs. La rápida intervención evitó consecuencias mayores y permitió poner a salvo tanto a los ocupantes como a la embarcación.