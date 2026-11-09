Rescatan a una persona que se había caído en el Molló de la Creu

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VALÈNCIA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia han rescatado a una persona que se había caído en el Molló de la Creu, según ha informado este cuerpo de seguridad.

El aviso ha entrado sobre las 19.45 horas de este domingo y hasta la zona se ha desplazado el jefe del parque de Cullera con el GERA del Consorcio.

Los efectivos han accedido a pie hasta la persona que se había caído y han comprobado que se encontraba en buen estado. Una vez rescatada han descendido andando de la zona.