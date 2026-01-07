Rescatan a un senderista herido mientras bajaba la cima del Montcabrer

Rescate de senderista - BOMBEROS

ALICANTE 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Bomberos han rescatado este martes a un hombre herido, de 54 años, que practicaba senderismo en la bajada de la cima del Montcabrer, en el municipio alicantino de Cocentaina.

Hasta el lugar del incidente, cuyo aviso se recibió a las 10.40 horas, se desplazó un Grupo Especial de Rescate (GER), según ha informado el Consorcio Provincial en un comunicado.

El grupo de rescate realizó un estacionario para el descenso de los rescatadores y sanitarios y aseguró al herido, con una posible rotura del tobillo derecho, que fue trasladado hasta una helisuperficie donde esperaba un equipo de Soporte Vital Básico (SVB) para ser remitido al centro hospitalario de Alcoy.