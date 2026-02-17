La reserva hídrica de los embalses del Segura crece hasta el 45,6% y la del Júcar hasta el 61,8% de su capacidad

Archivo - Vista del embalse de Forata. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La reserva hídrica de los embalses del Segura se ha incrementado un 14,5 por ciento en las últimas semanas, hasta el 45,6% actual, mientras que la de los del Júcar ha aumentado hasta el 61,8%.

Así lo muestran los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) difundidos este martes y consultados por Europa Press.

En cuanto al Segura, cuenta con 520 hectómetros cúbicos (hm3) de una capacidad total de 1.140. Se sitúa por encima de la media del año pasado, que era de 337 hm3, y también de la media de la última década (343 hm3).

Por su parte, los embalses de la cuenca del Júcar tienen en estos momentos 1.760 hm3, cantidad superior a la última semana, de una capacidad total de 2.846. En relación al pasado año, se sitúa por encima de la media de 1.553 hm3, y también es superior a la de la última década (1.367 hm3).

A nivel estatal, la reserva hídrica española está al 82,5% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 46.229 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, aumenta durante este período en 2.888 hm3 (el 5,2% de la capacidad total de los embalses).

Por su parte, las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la península. La máxima se ha producido en Vigo (A) con 165,9 mm (165,9 l/m2).

Las cuencas que están por encima del 50% son el Cantábrico Oriental (90,4%); el Cantábrico Occidental (90,8%); el Miño-Sil (90,4%); Galicia Costa (95,2%); las Cuencas internas del País Vasco (95,2%); el Duero (82,3%); el Tajo (83%); el Guadiana (89,6%); el Tinto, Odiel y Piedras (93,9%); el Júcar (61,8%); el Ebro (81,5%); las Cuencas internas de Cataluña (92,6%); la Cuenca Mediterránea Andaluza (72,9%); las del Guadalquivir (80,6%) y las de Guadalete-Barbate (90,9%).

Por debajo del 50% solamente están las del Segura (45,6%).