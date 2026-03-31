La reserva hídrica de los embalses del Segura crece hasta el 54,7% y la del Júcar hasta el 67,6% de su capacidad

Reserva hídrica - GOBIERNO DE ESPAÑA

VALÈNCIA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La reserva hídrica de los embalses del Segura se ha incrementado un 6,1 por ciento en las últimas semana, hasta el 54,7% actual, mientras que la de los del Júcar ha aumentado hasta el 67,6%, un 1,9% más.

Así lo muestran los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) difundidos este martes y consultados por Europa Press.

En cuanto al Segura, cuenta con 624 hectómetros cúbicos (hm3) de una capacidad total de 1.140. Se sitúa por encima de la media del año pasado, que era de 313 hm3, y también de la media de la última década (379 hm3).

Por su parte, los embalses de la cuenca del Júcar tienen en estos momentos 1.925 hm3, cantidad superior a la última semana, de una capacidad total de 2.846. En relación al pasado año, se sitúa por encima de la media de 1.728 hm3, y también es superior a la de la última década (1.482 hm3).

A nivel estatal, la reserva hídrica española está al 83,3% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 46.689 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, aumentando durante este período en 15 hm3 (el 0,0% de la capacidad total de los embalses).

Por su parte, las precipitaciones han sido escasas en toda España. La máxima se ha producido en Santa Cruz de Tenerife con 23,2 mm (23,2 l/m2).

Las cuencas que están por encima del 80% son Cantábrico Oriental (93,2); Cantábrico Occidental (85,7); Miño-Sil (86,1); Galicia Costa (89,3); Cuencas internas del País Vasco (100,0); Duero (86,8); Tajo (80,8); Guadiana (86,7); Tinto, Odiel y Piedras (89,5); Guadalete-Barbate (90,7); Guadalquivir (85,9); Ebro (83,4) y Cuencas internas de Cataluña (90,0).

Por debajo, los de la Cuenca Mediterránea Andaluza (76,3); Segura (54,7) y Júcar (67,6).