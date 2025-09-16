La reserva hídrica de los embalses del Segura vuelve a caer al 19,6% y los del Júcar se reducen al 50%

VALÈNCIA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La reserva hídrica de los embalses del Segura ha caído esta semana un 1,3 por ciento, hasta situarse en el 19,6% de su capacidad --frente al 20,9% de la semana pasada--. Por su parte, los embalses del Júcar también han disminuido y cuentan con un 50% de su capacidad --un 0,6% menos que hace siete días, cuando se encontraba en el 50,6%--.

Así lo muestran los datos de la última semana del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) publicados este martes.

En el caso del Segura, los embalses cuentan con 223 hectómetros cúbicos (hm3) almacenados durante el año actual --15 menos que la semana pasada--. Se sitúa por encima de los 194 hm3 del año anterior, pero muy por debajo de su capacidad total (1.140 hm3) y de la media de los últimos diez años (328 hm3).

Respecto al Júcar, sus embalses tienen 1.422 hm3 almacenados durante el año actual --18 hm3 menos que hace siete días--. Se mantiene por encima de los 1.183 hm3 del año pasado y de la media de 1.186 hm3 de la última década. Su capacidad total es de 2.846 hm3.

A nivel nacional, la reserva hídrica almacena 32.024 hectómetros cúbicos y está al 57,1% de su capacidad. Los embalses han perdido en esta última semana 612 hm3, lo que supone el 1,1% de su capacidad pero se encuentran por encima del nivel que tenían el año pasado, cuando almacenaban 27.604 hm3.

Las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la península. La máxima se ha producido en Girona (A) con 63,0 litros por metro cuadrad (l/m2).

Por ámbitos, las cuencas internas del País Vasco siguen a la cabeza de la lista de cuencas con el 76,2% de su capacidad. Por encima del 60% se encuentran el Cantábrico Oriental (72,6%), el Cantábrico Occidental (64,7%), el Miño-Sil (71,5%), el Duero (62,1%), el Tajo (65,8%), Tinto, Odiel y Piedras (71,2%) y las cuencas internas de Cataluña (73%).

En cambio, por debajo del 60% figuran Galicia Costa (47,7%), Guadiana (58,8%), Guadalete-Barbate (43,4%), el Guadalquivir (43,7%), la Cuenca Mediterránea Andaluza (47,2%), el Júcar (50%), Ebro (57,1%) y el Segura (19,6%), que vuelve a estar a la cola.