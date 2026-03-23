La residencia y el centro ocupacional de Paiporta se reconstruirán con mejoras frente a inundaciones

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VALÈNCIA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Paiporta (Valencia) ha aprobado los dos primeros informes redactados de los proyectos municipales de reconstrucción tras los daños provocados por los episodios de lluvias de la dana del 29 de octubre 2024. Se trata de las reparaciones de la residencia de jubilados y del centro de formación ocupacional (CFO), con una inversión conjunta de 520.107 euros, que se reconstruirán con mejoras para ser más resilientes frente a futuras inundaciones.

Los dos proyectos han sido dictaminados en la comisión municipal y aprobados en junta de gobierno local, un paso que permite remitirlos esta semana a Tragsatec, la empresa pública encargada de tramitar la licitación de las obras. Se prevé que el proceso de adjudicación podría completarse en aproximadamente un mes, momento a partir del que las empresas adjudicatarias podrían iniciar las actuaciones.

El alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, destaca que este avance "marca un punto de inflexión en el proceso de reconstrucción municipal" y que la voluntad es "recuperar lo antes posible los espacios municipales afectados por la dana, pero haciéndolo con proyectos rigurosos y bien planificados que aseguren intervenciones eficientes y duraderas".

Por su parte, la vicealcaldesa Marian Val remarca la importancia social de los equipamientos incluidos en esta primera fase: "La residencia de jubilados es un espacio de encuentro fundamental para muchas personas mayores del municipio y el centro de formación ocupacional es clave para el aprendizaje y las oportunidades laborales".

La reconstrucción de ambos edificios "no solo implica reparar desperfectos, sino aprovechar las intervenciones para mejorar los edificios y hacerlos más funcionales y resilientes ante situaciones meteorológicas extremas: No estamos solo reconstruyendo Paiporta, la estamos transformando".

Según el concejal de Reconstrucción, Alejandro Sánchez, estos dos proyectos son "los primeros de todos los que tienen que venir: Tenemos más de una veintena de proyectos que se encuentran en diferentes fases de tramitación y que irán avanzando progresivamente hacia la ejecución de las obras".

Estos proyectos han superado todas las fases previas antes de llegar a este punto. Desde el pasado verano, el Ayuntamiento ha presentado ante el Ministerio de Política Territorial los informes valorados con los daños ocasionados y las acciones necesarias para repararlos, que han obtenido el correspondiente visto bueno ministerial y posteriormente se han remitido a Tragsatec para la licitación de las obras, un procedimiento que suele prolongarse unas tres semanas.

RESIDENCIA DE JUBILADOS

En concreto, el proyecto de reparación de la residencia de jubilados cuenta con un presupuesto de 286.693 euros. Este edificio municipal, formado por un inmueble histórico y una ampliación posterior con fachada a la calle Constitución, tiene una superficie construida de 736 metros cuadrados.

Las actuaciones se centrarán en la reparación de desperfectos provocados por la dana en fachadas, interiores y cubiertas, así como en la renovación de elementos deteriorados como persianas, alféizares de ventanas y carpinterías.

El proyecto incorpora mejoras en la funcionalidad de la planta baja, con la delimitación del espacio de cafetería-comedor para facilitar una mejor organización y convivencia de usos dentro del edificio. Además, se reforzará la impermeabilización y la protección frente a posibles inundaciones.

CENTRO OCUPACIONAL

El segundo proyecto aprobado corresponde al CFO de Paiporta, con un presupuesto de 233.414 euros, y se centra en la reparación del edificio histórico del antiguo matadero municipal, rehabilitado en los años noventa para uso docente.

La actuación permitirá recuperar el estado previo a la dana y mejorar el funcionamiento del edificio, con intervenciones para solucionar problemas de humedades, reparar revestimientos interiores y fachadas, restaurar elementos cerámicos y adecuar espacios utilizados como despachos y aulas de formación.

Entre las principales actuaciones destacan la mejora del sistema de drenaje y evacuación de aguas pluviales, con la incorporación de canalones, bajantes y conexiones a la red de saneamiento, así como el rediseño del patio interior para mejorar las pendientes, facilitar la evacuación del agua y garantizar un recorrido accesible.

El proyecto incluye reparación de pavimentos, paramentos y falsos techos, reposición de carpinterías y vidrieras deterioradas y recuperación de elementos decorativos característicos de la fachada. Como en otras intervenciones de reconstrucción, se incorporan medidas para reducir la vulnerabilidad frente a inundaciones.