Las residencias para mujeres víctimas de violencia machista registran 305 nuevos ingresos en el primer semestre

Camarero visita al centro de recuperación integral para mujerres víctimas de violencia de género Carmen Alborch - GVA

VALÈNCIA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los centros residenciales que gestiona la Generalitat han registrado 305 nuevos ingresos de mujeres víctimas de violencia machista y 115 ingresos de menores, hijas e hijos de las víctimas, durante el primer semestre de 2026.

Así, lo ha señalado la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, en una visita al centro de recuperación integral Carmen Alborch, en València, para mujeres víctimas de violencia y los menores que las acompañan, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

La vicepresidenta ha asegurado que la protección de las mujeres víctimas de violencia y el refuerzo de la red de atención que garantiza su plena autonomía "constituye una prioridad para este Consell".

"Trabajamos para ofrecerles a las víctimas recursos especializados que les permitan recuperar la seguridad, la autonomía y un proyecto de vida", ha manifestado.

Durante la visita a este recurso que forma parte de la red de centros residenciales dependientes del Comisionado para la Lucha contra la Violencia sobre la Mujer, Camarero ha estado acompañada por la secretaria autonómica de Igualdad y Diversidad, Asunción Quinzá, y por el propio Comisionado, Felipe del Baño.

Así, ha indicado que estos centros no solo ofrecen alojamiento; también ofrecen acompañamiento, apoyo psicológico, orientación social y herramientas "para que las mujeres recuperen su autonomía y puedan mirar al futuro con esperanza y reconstruir sus vidas desde un entorno seguro".

En este sentido, ha manifestado "el compromiso del Consell por seguir reforzando una red asistencial cada vez más sólida, coordinada y cercana, centrada en las personas y orientada a favorecer la recuperación de las víctimas", al tiempo que ha puesto de relieve que la recuperación comienza "cuando una mujer sabe que no está sola y que cuenta con recursos públicos especializados para ayudarla a salir de la situación de violencia y empezar una nueva etapa".

El objetivo del Consell, ha continuado Camarero, es que "cada mujer pueda recuperar su independencia, acceder a un empleo y construir un proyecto de vida libre de violencia". "La recuperación no termina cuando cesa la violencia. Entonces empieza un proceso de acompañamiento social, psicológico y educativo que requiere recursos especializados y una atención continuada", ha subrayado la vicepresidenta.

ESTRATEGIA CONTRA LA TRATA

Asimismo, ha hecho hincapié en la aprobación de la I Estrategia Valenciana contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual 2026-2027, una hoja de ruta impulsada por el Consell "para reforzar la prevención y la respuesta frente a esta forma de violencia contra las mujeres".

Esta iniciativa, dotada con un presupuesto próximo a los seis millones de euros y coordinada por el Comisionado para la Lucha contra la Violencia sobre la Mujer, articula medidas dirigidas a prevenir y detectar los casos de trata, perseguir esta actividad delictiva y garantizar una atención integral a las víctimas, promoviendo su protección, recuperación y restitución de derechos.

La vicepresidenta primera ha señalado que este programa refuerza la red de recursos especializados de la Generalitat para la atención a las mujeres víctimas de violencia. Asimismo, ha resaltado que su elaboración ha contado con la colaboración de más de una veintena de entidades especializadas, "cuya experiencia y proximidad resultan esenciales para la identificación y el acompañamiento a las víctimas desde los primeros momentos", ha concluido.