La responsable de una ONG asegura que los proyectos que subvencionó Cooperación en Mauritania nunca se realizaron

Dice que Blasco la echó de su despacho cuando fue a quejarse porque no estaban funcionando los proyectos

La presidenta de la ONG Asade África en 2010, Cristina Bernadette Nnomo, ha asegurado que los proyectos en Mauritania que presentó junto a la Fundación Hemisferio y que fueron subvencionados por la extinta Conselleria de Cooperación y Solidaridad no se llegaron a realizar y únicamente se trasladó a este país un tractor y varios invernaderos. Sobre otro proyecto, en este caso en Camerún, ha dicho que no lo terminaron: "Fue un fiasco total, casi no hicieron nada".

Así se ha pronunciado este martes la entonces presidenta de Asade África en la primera jornada de testificales del proceso en el que se juzga al exconseller de Solidaridad y exportavoz del PP en Les Corts, Rafael Blasco, la que era su cúpula en este departamento y los principales empresarios que se sientan en el banquillo por las presuntas irregularidades en subvenciones a ONG y en el proyecto del fallido hospital en Haití.

Entre los empresarios acusados se encuentran Arturo Tauroni, que dirigía la Fundación Hemisferio, y su hermano Augusto César, quien supuestamente también estaba detrás de esta entidad. La mayor parte de los acusados ya han reconocido los hechos para alcanzar pactos totales o parciales con las acusaciones. En esta línea, el abogado de Blasco, Javier Boix, ha iniciado la sesión de este martes con el anuncio de su renuncia a dos testigos.

"NO SABÍAMOS NADA DE COOPERACIÓN"

Nnomo ha explicado que cuando contactaron con ella desde Hemisferio para presentar proyectos de cooperación a la Conselleria que dirigía Blasco lo vio "una oportunidad de estar en cooperación", dado que no habían trabajado "nunca" en temas como los propuestos, construir orfanatos y hospitales en África.

Eran una ONG "pequeña" y les ofrecieron "la posibilidad de ser una gran ONG que hace grandes cosas en la cooperación". "Pero nosotros no sabíamos nada de cooperación", ha llegado a decir la entonces responsable de Asade África, que ha ilustrado: "Es como un cura que aspira a ser obispo y luego Papa".

Una vez autorizados y subvencionados los proyectos que organizó esta organización junto a Hemisferio, ha señalado que, por ejemplo, uno de ellos estaba destinado al saneamiento del terreno, en Camerún, y "no lo terminaron", mientras que otro buscaba "que las mujeres trabajaran y revolucionar la agricultura" pero, a su juicio, fue "un fiasco total" porque "casi no hicieron nada".

"En Mauritania no hicieron ninguna construcción. Llevaron un tractor y los invernaderos. En Camerún, una pequeña casita y unos invernaderos pero ni las empresas a las que se pagó construyeron, ni se cultivó nada, ni se dieron cursos", ha resumido.

El fiscal anticorrupción Jesús Carrasco ha preguntado a la testigo por el destino del dinero que se transfirió desde la cuenta en la que se ingresó las ayudas a dos empresas extranjeras, una de ellas estadounidense. "Una falsificación enorme", ha exclamado Nnomo, que ha apuntado que ella firmó documentos para la compra de tractores y después utilizaron su firma para realizar las transferencias a las dos firmas extranjeras. A su juicio, estos eran "gastos ajenos al proyecto". Así, ha asegurado que "todo lo hacía Hemisferio".

BLASCO "ME ECHÓ DEL DESPACHO"

En otro punto del interrogatorio, Nnomo ha relatado que ante la circunstancia de que observaba que se producían estos gastos y no se estaba cumpliendo con los objetivos de los proyectos acudió a reunirse con el exconseller Blasco a su despacho en el parlamento valenciano. "Fui a la oficina de Blasco en Les Corts a quejarme porque no entendía nada", ha dicho.

En este encuentro, según su versión, ella le trasladó al exconseller que "no estaban funcionando los proyectos" y que hasta le insultaban en su propio país, mientras que Blasco le dijo que Hemisferio era "la que mejor trabajaba", que eran "unos desagradecidos" y la echó del despacho.