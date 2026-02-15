Restablecida la circulación de trenes en el Corredor del Mediterráneo

Archivo - Imagen de archivo de viajeros de tren. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La circulación de trenes en el Corredor Mediterráneo ha recuperado la normalidad este domingo tras haber quedado interrumpida ayer sábado a causa del temporal de viento.

Así lo ha comunicado Renfe en un mensaje en sus redes sociales en el que informa del restablecimiento de la circulación normal en el Corredor del Mediterráneo, tras las condiciones meteorológicas adversas de las últimas horas.

Debido a los avisos rojo y naranja emitidos por Aemet para el sábado en la Comunitat Valenciana por rachas de viento fuertes y huracanados, la compañía suprimió durante la jornada el servicio ferroviario en el Corredor Mediterráneo y trenes del Corredor del Levante entre Valencia y Castellón.

Por ello, la compañía habilitó cambios y anulaciones gratuitas para los trenes afectados.