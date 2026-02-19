Restablecidos los trenes entre la Comunitat Valenciana y Catalunya tras cincos horas suspendidos por viento

Viajeros cogen un tren. - David Zorrakino - Europa Press

VALÈNCIA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El tráfico ferroviario entre la Comunitat Valenciana y Catalunya se ha restablecido a las 16 horas este jueves después de que, entre las 11 y las 16 horas, se hubiese interrumpido por el aviso por fuertes rachas de viento emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Fuentes de Aemet han precisado que ha el tramo sur de Tarragona ha sido restablecido a las 16 horas y los primeros trenes que han circulado han sido a las 15.07 horas desde Valencia a Barcelona y a las 16.15 de Barcelona hacia Alicante.

En concreto, cuatro trenes entre la Comunitat Valenciana y Catalunya se han visto afectados este jueves por los vientos, han detallado fuentes de Renfe a Europa Press. Un Euromed que salía de Alicante a las 6.55 horas y llegaba a Barcelona a las 12.20 horas, y un Euromed que salía de Alicante a las 9.15 horas y llegaba a Barcelona a las 14.50 horas se han suprimido a su llegada a València, con lo que solo se realiza el trayecto Alicante-València.

El tercer tren afectado es un Euromed que salía de Barcelona a las 10.15 horas con llegada prevista a las 15.40 horas a Alicante. Se ha suprimido el servicio Barcelona-València, por lo que se iniciará el recorrido desde València a la hora prevista, 13.13 horas, con destino a Alicante.

El cuarto y último tren afectado es un Intercity con salida de Barcelona a las 11.05 horas y llegada a València a la 14.32 horas, que se ha suprimido por completo.