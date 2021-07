Restauradores del IVAM ponen a punto las 200 obras de la exposición 'Los exilios de Josep Renau'

Destaca el boceto para el mural 'La marcha de la juventud hacia el futuro' que pintó en la antigua República Democrática Alemana

El departamento de restauración del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) ultima la preparación de las obras que formarán parte de la exposición 'Los exilios de Renau' que inaugura el museo el próximo 8 de julio y que reunirá unas 200 piezas.

Las tareas de intervención se han centrado en la puesta a punto de todas las obras seleccionadas del fondo de la Fundació Josep Renau depositado en el IVAM, el enmarcado de la serie 'The American Way of Life' y la restauración de los paneles murales que realizó el artista en la antigua República Democrática Alemana (RDA).

Una de las obras intervenidas es el boceto para el mural 'La marcha de la juventud hacia el futuro' (1968), compuesto por cuatro paneles con unas dimensiones de 70 x 120 cm, excepto el de menor tamaño que mide 70 x 70 cm. Estos paneles están realizados sobre papel adherido a un soporte de madera al que se han encolado partes de papel de lija, pintados con pintura al agua, que presentaban un deficiente estado de conservación, detalla la institución cultural en un comunicado.

El trabajo principal sobre la pieza ha consistido en eliminar mecánicamente en seco la suciedad superficial acumulada, consolidar partes del soporte de papel desancladas o desprendidas del soporte de madera y reintegrar cromáticamente las pequeñas faltas de policromía.

El mural 'La marcha de la juventud hacia el futuro', hoy destruido, fue proyectado por Renau en 1968 como parte de un conjunto de obras de mensaje edificante que fueron instaladas en los muros de un complejo residencial estudiantil en la ciudad de Halle-Neustadt.

Esta ciudad, creada para los trabajadores de la industria química de la zona, fue un ejemplo de la nueva arquitectura utópica socialista desarrollada durante los años sesenta en la antigua República Democrática Alemana. El mural de Renau es una loa al papel que se espera de una juventud altamente cualificada en la construcción del socialismo.

'THE AMERICAN WAY OF LIFE'

Junto a estos paneles también se está adecuando para su presentación en sala la serie de fotomontajes que conforman 'The American Way of Life' y una selección de carteles de cine que el artista realizó en México, entre otras.

La nueva exposición que el IVAM dedica a la figura de este artista centra su atención en la reconstrucción de los diversos contextos históricos a los cuales tuvo que adaptarse Renau durante sus largos años de exilio en México (1939-1958) y en la antigua República Democrática Alemana (1958-1982), una vez terminada la Guerra Civil.

La muestra incorpora, así pues, no sólo obra del artista valenciano sino también de otros artistas coetáneos, así como abundante material documental que ilustra una época, la de la Guerra Fría, marcada por el enfrentamiento ideológico y cultural entre el bloque de países capitalistas liderado por los Estados Unidos, y el bloque socialista dirigido por la antigua Unión Soviética.

Con esta muestra, el IVAM "pone el foco en dos de los períodos históricos menos conocidos dentro de la producción artística de Renau: el México del exilio y el Berlín comunista", avanzan.