El restaurante Fierro, reconocido con dos Soles Guía Repsol - IVAN KLEM/GUÍA REPSOL

VALÈNCIA, 16 (EUROPA PRESS)

La Comunitat Valenciana cuenta desde este lunes con un nuevo restaurante reconocido con dos Soles Guía Repsol: 'Fierro', situado en la capital del Turia. Además, se estrenan con un Sol 'Ausiàs' (Pedreguer) y 'Erre Que Erre' (Ibi), en la provincia de Alicante, y '2 Estaciones' (València), 'Farigola & Menta' (Torrent) y 'Simposio' (San Antonio de Benagéber), en la provincia de Valencia.

Con estas seis incorporaciones, la Comunitat Valenciana suma 68 restaurantes galardonados: 49 Un Sol, 13 Dos Soles y seis Tres Soles. Entre ellos, 'Fierro' transita entre la costa y la huerta del entorno y Argentina, detallan los organizadores de estos reconocimientos.

Tras las nuevas incorporaciones de la edición 2026, un total de 808 restaurantes forman el universo de Soles Guía Repsol: 46 Tres Soles, 173 Dos Soles y 589 Un Sol, además de 1.605 Restaurantes Guía Repsol (hasta ahora denominados Recomendados), con 242 novedades. Catalunya (122), Comunidad de Madrid (98), Andalucía (77), Euskadi (75), Comunitat Valenciana (68) y Castilla y León (54) son las comunidades donde más Soles brillan.

"Guía Repsol tiene todo el año puesto el radar en los restaurantes que mezclan inteligencia e intuición y los busca proactivamente por el territorio para que sigamos probando cosas nuevas. Las tendencias gastro evolucionan cada año y en esta edición 2026 la fusión entre distintas regiones de España sustituye a las influencias más exóticas, que tanto tiempo han prevalecido en los restaurantes. Hay propuestas también rupturistas, que conviven con otras más evocadoras y la conciliación se extiende en el sector", expresa María Ritter, directora de Guía Repsol.

Los jóvenes cocineros son multitud entre los 69 Un Sol Guía Repsol 2026. Partidarios de menús más cortos y asequibles, responden a las demandas de un comensal que busca frescura y cambios frecuentes para seguir la temporada al detalle.

"Guía Repsol se distingue desde hace décadas por estar pegada a la calle, detectando tendencias, reconociendo tanto a quienes llevan toda una vida defendiendo un proyecto culinario como a quienes llegan con una mirada fresca y transformadora. En esta edición, más de una treintena de jóvenes cocineras y cocineros se incorporan a la Guía con propuestas sostenibles, creativas y llenas de futuro. Esa mezcla de veteranía y juventud es una de nuestras mayores riquezas", destaca el presidente de Repsol, Antonio Brufau.

En las cartas hay un regreso a los procesos artesanales de antes, como la elaboración de embutidos propios, que no para de contagiarse, así como el predominio de las verduras trabajadas como plato principal, que se han convertido en protagonistas. En cuanto a técnicas, las brasas están imparables tras dar el salto de los asadores tradicionales a las cocinas urbanitas.