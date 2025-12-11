Los restos del último alcalde de Monóvar en la República llegan a la ciudad 85 años después de su fusilamiento

Luis Corbí Rico - AYUNTAMIENTO DE MONÓVAR

ALICANTE, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Monóvar (Alicante) ha anunciado que los restos de Luis Corbí Rico, fundador del PSOE local y de UGT en el municipio y último alcalde de la República allí, fusilado el 11 de diciembre de 1940 en el campamento de Rabasa, llegarán "en breve" a la ciudad 85 años después.

En un comunicado, el consistorio ha explicado que este domingo se realizará un homenaje y un acto de entrega de los restos mortales en el cementerio de Alicante de ocho personas enterradas en fosas comunes, entre las que está este monovero.

Además, ha señalado que "se trata de un acontecimiento destacado relacionado con la memoria democrática y con la ciudad de Monóvar", ya que 85 años después la familia de Corbí Rico recuperará sus restos, que permanecen en la fosa común número 14 desde su fusilamiento el 11 de diciembre de 1940 en el campamento de Rabasa.

Del mismo modo, el próximo 20 de diciembre está previsto celebrar un homenaje en Monóvar. A las 11.00 horas, se realizará una primera recepción en la Casa del Pueblo, donde intervendrán Alejandro García, historiador y anterior alcalde de Monóvar, y Glicerio Sánchez, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Alicante (UA) y especialista e investigador de la historia política y de las instituciones de la Guerra Civil y del régimen franquista.

A continuación, hacia el mediodía, la comitiva se dirigirá al Ayuntamiento, donde estará presente la corporación municipal y donde intervendrá un representante de la familia y Loren Amat, alcalde de Monóvar. Allí, se leerá una carta que Corbí Rico escribió horas antes de su fusilamiento.

El acto continuará en el cementerio municipal, donde el exalcalde será enterrado junto con sus familiares: su esposa, Dolores Torres, y sus hijos, Luis Corbí Torres y Lola Corbí Torres. El homenaje finalizará con la visita al monolito que hay en el camposanto monovero.

La familia de Corbí Rico ha explicado que con esta acción "no solo" se recuperan sus restos mortales, "sino también su memoria, su compromiso y el ejemplo de dignidad y valentía que dejó como legado en nuestra historia colectiva".

BIOGRAFÍA DE LUIS CORBÍ RICO

El consistorio ha detallado que Luis Corbí Rico era un zapatero nacido en Monóvar y formó parte de la junta directiva de la Cooperativa La Solidaridad, de la que llegó a ser presidente. En 1910 fundó el Centro Obrero en Monóvar; en 1920, la UGT y, cinco años después, en 1925, fundó el PSOE local.

Corbí publicó artículos en congresos y periódicos, como la revista 'Trabajo'. En 1928 participó en el XVI Congreso Nacional de la Unión de Trabajadores como delegado de la Sociedad de Oficios Varios La Regeneradora, la Sociedad de Zapateros y la Sociedad de Canteros y Similares de la ciudad. En 1931 fue nombrado alcalde de Monóvar y el 22 de mayo presentó su dimisión, pero en 1938 volvió a ser elegido primer edil por unanimidad de los concejales.

El 2 de abril de 1939 fue arrestado y encarcelado y el 27 de septiembre del mismo año el consejo de guerra reunido en Monóvar lo condenó a muerte por haber sido marxista, haber fundado el PSOE local y UGT allí y haber hecho "propaganda oral y escrita de las ideas socialistas". También por haber formado parte del Frente Popular, por colaborar con el periódico 'Acero' y por haber sido alcalde en 1938.

Así, el 11 de diciembre de 1940, hace 85 años, a las 05.30 de la madrugada, escribió su última carta desde el Reformatorio de Adultos de Alicante, ya que a las 07.00 horas fue fusilado en el campamento de Rabasa.