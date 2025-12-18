Retenciones en la A-7, en Bétera, tras un accidente de tráfico

Archivo - Agente de la Guardia Civil de Tráfico - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

VALÈNCIA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un accidente de tráfico registrado en la A-7, a la altura del municipio valenciano de Bétera, ha generado esta mañana diversas retenciones.

Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT), el incidente ha tenido lugar en el punto kilométrico 0.2 de la A-7, en Bétera.

Como consecuencia se han generado retenciones de hasta dos kilómetros. El accidente se ha registrado en sentido a la A-3, hacia Alicante.

Así mismo, ha habido otro incidente en el punto kilométrico 316 que ha ocasionado más de dos kilómetros de tráfico lento.