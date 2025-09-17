Retiran los enseres con los que un hostelero y concejal de Vox de Estivella "ocupó ilegalmente" la ermita del Garbí

VALÈNCIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entorno de la ermita del Garbí, en la localidad valenciana de Estivella, que un hostelero local y concejal de Vox había "ocupado ilegalmente" recupera la normalidad tras la retirada de los enseres que este ciudadano había instalado sin autorización en monte de utilidad pública.

Según ha adelantado Levante-EMV y han confirmado a Europa Press fuentes de la Coselleria de Medio Ambiente, Brigadas Forestales de este departamento, junto a la Policía Local, han procedido a la retirada del mobiliario y a cambiar el candado del edificio religioso.

La polémica arrancó en julio, en concreto el día 19, cuando, coincidiendo con un acto que se celebraba en el Puntal del Garbí, el consistorio detectó la ocupación de la ermita de Santa Creu como almacén de hostelería.

Según explicaron entonces fuentes municipales, "allí había tres personas informando y repartiendo dípticos sobre un proyecto de un vecino de Estivella, que había precintado una parte del monte con el propósito de montar un chiringuito y cobrar una entrada para la visita a la zona".

ZONA PROTEGIDA

Desde el Ayuntamiento, subrayaron que en ningún momento habían dado autorización, ya que, de hecho, ni siquiera tiene la competencia puesto que se trata de un parque natural y, por lo tanto, de zona protegida.

Como consecuencia de estos hechos, la autoridad municipal puso el caso en manos de la Guardia Civil, el Seprona, el Parque Natural de la Serra Calderona y la Conselleria de Medio Ambiente, además de estudiar acciones legales.

Por su parte, el edil de Vox, José Ramón Mateu, justificaba estos actos alegando que ha comprado la parcela --la 71B--, algo que niega tajantemente el Ayuntamiento, tal y como figura, además, en el Registro de la Propiedad.

Ahora, la Conselleria de Medio Ambiente ha trasladado, en un escrito consultado por Europa Press, que, en relación con "la ocupación ilegal de terrenos pertenecientes a Monte de Utilidad Pública V101 y V102, como consecuencia de la instalación de sillas, mesas, barra y sombrillas, en el paraje conocido como ermita del Garbí, se ha procedido, según la instrucción recibida, a la retirada y decomiso de los enseres relacionados".

Asimismo, se han cambiado los candados de las cadenas de acceso al área recreativa y a la ermita, y han sido retirados todos los enseres de dentro y fuera de la ermita quedando depositados en dependencias municipales del Ayuntamiento de Estivella.