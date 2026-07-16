Retiran la excavadora del edificio derrumbado en Benetússer "saltándose sin autorización" el precinto policial

Imagen de archivo del derrumbe en Benetússer (Valencia) - CONSORCIO PROVINCIAL BOMBEROS VALENCIA

VALÈNCIA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La excavadora empleada en los trabajos de un solar contiguo al edificio de Benetússer (Valencia) que se derrumbó el pasado martes ha sido retirada por un operario de la empresa y la Policía Local ha anunciado que lo incluirá en las diligencias puesto que se ha hecho "saltándose los precintos policiales sin ninguna autorización", han confirmado fuentes municipales a Europa Press.

Además, los agentes han identificado entre ayer y hoy a tres personas que tampoco respetaron el cordón policial, en este caso porque presuntamente intentaban sustraer objetos.

Cabe recordar que los hechos sucedieron el martes por la noche, cuando un edificio de bajo y tres plantas ubicado en la calle Las Américas de la localidad valenciana se desplomó. Previamente, la finca, que se encuentra junto al solar donde se está construyendo otro inmueble, fue desalojada tras detectar los vecinos la aparición de grietas y ruidos y, afortunadamente, no se produjeron daños personales.

Tras realizar una valoración de la situación, los técnicos municipales recomiendan por seguridad derruir la parte del edificio que queda en pie y advierten de que hay riesgo de que se puedan producir nuevos desprendimientos en las partes que aún no están completamente derrumbadas.

Por ello, y con el fin de evitar intentos de robo, pero sobre todo para asegurar la integridad de las personas, el Ayuntamiento va a reforzar la vigilancia. En concreto, se va a instalar una doble valla para impedir el acceso a las ruinas.

SEGURIDAD PRIVADA

Además, se está planteando la posibilidad de contratar los servicios de una empresa de seguridad privada para que pueda vigilar la zona las 24 horas, al menos hasta que se completen los trabajos para derruir completamente la construcción afectada.

En este sentido, desde el Ayuntamiento de Benetússer recalcan a Europa Press que ahora las "prioridades" del equipo de gobierno son principalmente dos: la primera es prestar ayuda a las personas que han sufrido la pérdida de su vivienda y, en segundo lugar, asegurar la zona para, más allá de evitar robos, que no entren personas porque puede suponer un riesgo, insisten.