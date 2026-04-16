Retrasos en cuatro líneas de Metrovalencia tras interrumpirse la circulación por problemas técnicos

Archivo - Imagen de una estación de Metrovalencia - GENERALITAT VALENCIANA - Archivo

VALÈNCIA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de cuatro líneas de Metrovalenciana, la 3, 5, 7 y 9, están registrando esta mañana retrasos como consecuencia de haber tenido que interrumpirse durante aproximadamente una hora la circulación por problemas técnicos.

Según ha informado Metrovalencia, Ferrocarrils de la Generalitat ha tenido que interrumpir sobre las 7 horas la circulación entre Alboraia, Peris-Aragó y Alameda por una avería técnica en una jornada que coincide con la huelga convocada para este jueves, en la que se ofrecen servicios mínimos del 75%.

A esa hora, en esas cuatro líneas --la 3, 5, 7 y 9-- solo circulaba un tren por línea, lo que ha generado retrasos.

Sobre las 8 horas, algo más de una hora después, desde Metrovalencia han vuelto a informar de que se ha restablecido la circulación pero con retrasos.